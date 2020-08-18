بيكلي وأمين يقودان هجوم مصر المقاصة أمام الجونة  

شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي وأمين يقودان هجوم مصر المقاصة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٠ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد رمضان وصلاح عاشور وأودو موسيس. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء بر
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