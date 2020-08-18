شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقيل المدير الرياضي أبيدال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدال بعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق القطالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين لكنه رحل بعد واحد من أسوأ مواسم الفريق في السنوات الأخيرة حيث فقد لقب الدوري لصالح غريمه ريـال مدريد.

وفي وقت سابق من العام الحالي تعرض اللاعب الفرنسي السابق لانتقادات من ليونيل ميسي الذي اتهم زميله السابق بإلقاء اللوم على اللاعبين بعد إقالة المدرب إرنستو بالبيردي في يناير .

وانضم أبيدال إلى برشلونة في 2007 وأصبح واحدا من أكثر اللاعبين المحبوبين في النادي بعد إصابته بالسرطان وخضوعه لجراحة لزرع كلى في 2012.

وقال النادي في بيان:«النادي يود توجيه الشكر إلى إيريك أبيدال لاحترافيته والتزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والقريبة في كل النواحي لعائلة برشلونة».

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