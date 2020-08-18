شكرا لقرائتكم خبر عن نوير : جائعون لتحيق الانتصارات والبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نوير قائد البايرن قبل معركة ليون في نصف نهائي «تشامبيونزليج»: جائعون لتحيق الانتصارات والبطولات

قال مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ، إن فريقه جاهز لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، معتبرا أن كون فريقه مرشحا للفوز باللقب لن يسقطه في فخ التقليل من خصمه.

وأضاف نوير في مقطع فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للبافاري: لقد اعتدنا على المواقف التنافسية في البطولات، ونحن جائعون لتحقيق الانتصارات والبطولات ولدينا العقلية السليمة أيضا، ونعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا.

ويدخل بايرن ميونخ، الفائز باللقب خمس مرات، المباراة في حالة ثقة كبيرة، بعد فوزه الكاسح على برشلونة الإسباني 8 / 2 في دور الثمانية، كما أن الفريق لم يتعرض للخسارة في 28 مباراة وفاز في 27 منها، بما في ذلك آخر 19 مباراة وكل المباريات الـ13 الأخيرة منذ عودة المنافسات المتوقفة بسبب فيروس كورونا، وسجل الفريق 94 هدفا خلال تلك الفترة.