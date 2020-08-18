شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه: «فيفا» تراجع عن إلغاء جائزة «الأفضل» هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونخ، عن عزم الاتحاد الدولى لكرة القدم، إقامة حفل جوائز «الأفضل» مع نهاية العام الحالى.

وكان مسؤولو بايرن قد عبروا عن امتعاضهم من إعلان مجلة «فرانس فوتبول» إلغاء حفل الكرة الذهبية لهذا العام، اعتقادًا منهم بأن البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن، كان الأقرب لنيلها.

ورغم إعلان الفيفا فى وقت سابق إلغاء حفله السنوى، الذى كان مقررًا إقامته فى سبتمبر المقبل، إلا أن رومينيجه أكد فى تصريحات لصحيفة كيكر أن جوائز «الأفضل» ستقام هذا العام.

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وقال رومينيجه «بحسب ما أخبرنى به جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا، فإن حفل جوائز الأفضل سيقام هذا العام، وستقدم جائزتى أفضل لاعب وأفضل مدرب، وهذا أمر مرحب به».

ويرى رومينيجه، أن إلغاء الجائزة هذا العام سيفسد تقاليدها، حال العودة للوراء بعد سنوات لرؤية الفائزين فى السنوات السابقة، دون رؤية المتوج بها عام 2020.

وبسؤاله عما إذا كان ليفاندوفسكى سيتوج بها، فأجاب «لا أعلم هل سيفوز بالجائزة أم لا، لكنه لديه فرصة كبيرة بعدما قدم موسمًا مذهلًا».

يذكر أن ليفاندوفسكى هو الهداف الأول فى أوروبا هذا الموسم بعدما سجل 54 هدفًا خلال 45 مباراة بكافة المسابقات، منها 14 فى دورى أبطال أوروبا.