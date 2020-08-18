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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيكر: شعبية ديفيز في ازدياد بعد تألقه هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تحدث رئيس الشؤون الدولية واستراتيجية التسويق في بايرن ميونيخ يورغ فيكر، عن إزدياد شعبية ألفونسو ديفيز، بعد تألقه هذا الموسم.
وصرح فيكر، لموقع "سبورت1" الألماني: "أصبح قميص ألفونسو ديفيز، مصنفاً من بين أفضل قمصان الفريق مبيعاً، بات في المركز الثالث، إنه المفضل الآن لدى الجماهير، مشجعينا يحبونه، ألفونسو له قيمة كبيرة بالنسبة لنا كسفير".
وأضاف: "كان ألفونسو في المركز الثامن عشر بتصنيف مبيعات قمصان بايرن ميونيخ في عامه الأول هنا، ولكن بعد هذا الموسم، أصبح الآن في المراكز الثلاثة الأولى، في الشهرين الماضيين، زاد عدد متابعيه على إنستغرام لأكثر من 1.7 مليون".
وختم فيكر: "بعد مباراة برشلونة فقط، تابعه 400 ألف شخص خلال 48 ساعة، نحن نستخدمه الآن بطريقة هادفة مع وسائل الإعلام وشركائنا، فشعبيته بالطبع مفيدة جداً في تسويقه".
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