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برشلونة ينهي خدمات أبيدال على رأس الإدارة الفنية للنادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

برشلونة ينهي خدمات أبيدال على رأس الإدارة الفنية للنادي

متابعات_ الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء، إقالة الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي من منصبه، ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تجريها إدارة البلوغرانا.

 

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: ”توصل نادي برشلونة وإيريك أبيدال إلى اتفاق لإنهاء العقد بين الطرفين.

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وأضاف البيان: ”يعرب النادي عن امتنانه له على الاحتراف والالتزام والتفاني والتعامل بإيجابية، والعلاقة الوثيقة التي أظهرها دائمًا تجاه عائلة الفريق، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

 

 ويعد أبيدال الضحية الثانية للزلزال الذي ضرب قلعة كامب نو، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2، مساء الجمعة الماضي، في مباراة الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي .

 

وكان كيكي سيتين، المدير الفني للبلوغرانا، هو أول الضحايا، حيث تمت إقالته مساء أمس الإثنين، لفشله في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب منذ توليه المهمة في شهر يناير الماضي.

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