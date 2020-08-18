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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايفنبرغ يطالب البايرن بعدم الاستهانة باولمبيك ليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
طالب القائد السابق لنادي بايرن ميونيخ ستيفان إيفنبرغ عدم الاستهانة بأولمبيك ليون الفرنسي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي حديث له، قال إيفنبرغ: "الفوز على برشلونة بنتيجة 8-2 كان رائعًا بالطبع، لكنه كشف أيضًا الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها هزيمة بايرن ميونيخ".
وأضاف: "مع الكرات الطويلة خلف المدافعين الأربعة وخاصة الظهيرين يصبح الأمر خطيرًا، كيميتش وديفيز يملكان نزعة هجومية عدوانية للغاية، ومع الضغط الشديد على الخصم فهذا يعني وجود 9 أو 10 لاعبين يمتلكون الكرة عادة في نصف ملعب المنافس".
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