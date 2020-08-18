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ايفنبرغ يطالب البايرن بعدم الاستهانة باولمبيك ليون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

طالب القائد السابق لنادي ​بايرن ميونيخ​ ​ستيفان إيفنبرغ​ عدم الاستهانة ب​أولمبيك ليون​ الفرنسي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي ​​.

وفي حديث له، قال إيفنبرغ: "الفوز على بنتيجة 8-2 كان رائعًا بالطبع، لكنه كشف أيضًا الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها هزيمة بايرن ميونيخ".

وأضاف: "مع الكرات الطويلة خلف المدافعين الأربعة وخاصة الظهيرين يصبح الأمر خطيرًا، كيميتش وديفيز يملكان نزعة هجومية عدوانية للغاية، ومع الضغط الشديد على الخصم فهذا يعني وجود 9 أو 10 لاعبين يمتلكون الكرة عادة في نصف ملعب المنافس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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