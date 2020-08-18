ايفنبرغ يطالب البايرن بعدم الاستهانة باولمبيك ليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

طالب القائد السابق لنادي ​بايرن ميونيخ​ ​ستيفان إيفنبرغ​ عدم الاستهانة ب​أولمبيك ليون​ الفرنسي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي ​دوري أبطال أوروبا​.



وفي حديث له، قال إيفنبرغ: "الفوز على برشلونة بنتيجة 8-2 كان رائعًا بالطبع، لكنه كشف أيضًا الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها هزيمة بايرن ميونيخ".

وأضاف: "مع الكرات الطويلة خلف المدافعين الأربعة وخاصة الظهيرين يصبح الأمر خطيرًا، كيميتش وديفيز يملكان نزعة هجومية عدوانية للغاية، ومع الضغط الشديد على الخصم فهذا يعني وجود 9 أو 10 لاعبين يمتلكون الكرة عادة في نصف ملعب المنافس".