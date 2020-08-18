يورك: مارسيال مثل هنري ورونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

شبّه اللاعب السابق دوايت يورك مهاجم ​مانشستر يونايتد​ أنتوني ​مارسيال​ بكل من تيري هنري وكريستيانو ​رونالدو​، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتكيف في أولد ترافورد.



وقال يورك: "أنتوني مارسيال مثلي، مثل تيري هنري، وربما واين روني وحتى كريستيانو رونالدو، من حيث تطوير مهاراتهم وتحسينها ثم الوصول إلى المستوى الذي وصلوا إليه. هذا ما يفعله مارسيال الآن".

وأضاف: "أعتقد أن مارسيال سيتحسن، لكنه يحتاج إلى اللعب في هذا المركز أكثر من ذلك بكثير، ويحتاج إلى تعلم المزيد".