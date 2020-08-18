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يورك: مارسيال مثل هنري ورونالدو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

شبّه اللاعب السابق دوايت يورك مهاجم ​مانشستر يونايتد​ أنتوني ​مارسيال​ بكل من تيري هنري وكريستيانو ​رونالدو​، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتكيف في أولد ترافورد.

وقال يورك: "أنتوني مارسيال مثلي، مثل تيري هنري، وربما واين روني وحتى ، من حيث تطوير مهاراتهم وتحسينها ثم الوصول إلى المستوى الذي وصلوا إليه. هذا ما يفعله مارسيال الآن".

وأضاف: "أعتقد أن مارسيال سيتحسن، لكنه يحتاج إلى اللعب في هذا المركز أكثر من ذلك بكثير، ويحتاج إلى تعلم المزيد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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