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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يورك: مارسيال مثل هنري ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
شبّه اللاعب السابق دوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال بكل من تيري هنري وكريستيانو رونالدو، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتكيف في أولد ترافورد.
وقال يورك: "أنتوني مارسيال مثلي، مثل تيري هنري، وربما واين روني وحتى كريستيانو رونالدو، من حيث تطوير مهاراتهم وتحسينها ثم الوصول إلى المستوى الذي وصلوا إليه. هذا ما يفعله مارسيال الآن".
وأضاف: "أعتقد أن مارسيال سيتحسن، لكنه يحتاج إلى اللعب في هذا المركز أكثر من ذلك بكثير، ويحتاج إلى تعلم المزيد".
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