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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشافي: على مانشستر سيتي تأمين بديل لـ اغويرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اعتبر المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز ان على نادي مانشستر سيتي تأمين مهاجم يعوض رحيل سيرجيو اغويرو في السنوات القادمة.
وقال تشافي في تصريحات لصحيفة الديلي ستار:"لقد وصلوا إلى المرحلة التي تراها في جميع الأندية الكبرى ، حيث يقترب بعض اللاعبين المهمين للغاية من نهاية مسيرتهم المهنية، كان كومباني أحد أفضل مدافعي الوسط في العالم وربما يكون هناك مدافع أو اثنان في العالم يمكن أن يحل محله في ذروته".
وتابع:"بالنسبة إلى سيلفا ، الأمر هو نفسه. إنه لاعب لا يتكرر إلا مرة واحدة في الجيل ، وستكلف محاولة استبداله أموالًا طائلة".
واتم:"اغويرو لديه موسم واحد متبقي. كم عدد المهاجمين في أوروبا والذي سيضمن لك 30 هدفًا في الموسم كما فعل منذ فترة طويلة؟".
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