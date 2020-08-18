شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان لا يريد كوستا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 كشف موقع كالشيو ميركاتو أن نادي اي سي ​ميلان​ الإيطالي قد رفض فرضية التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني ​دييغو كوستا​ في الفترة المقبلة، بعدما عرض أتليتيكو مدريد صاحب الـ 31 عاماً على الروسونيرو.

ويبقى السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الإسم الأبرز لهجوم الفريق في الموسم المقبل.

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