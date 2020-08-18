ميلان لا يريد كوستا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
كشف موقع كالشيو ميركاتو أن نادي اي سي ميلان الإيطالي قد رفض فرضية التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا في الفترة المقبلة، بعدما عرض أتليتيكو مدريد صاحب الـ 31 عاماً على الروسونيرو.
ويبقى السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الإسم الأبرز لهجوم الفريق في الموسم المقبل.
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