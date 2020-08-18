بديل أبيدال جاهز في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أشارت إذاعة "راديو كتالونيا" إلى أن خليفة السكرتير الفني لنادي ​برشلونة​، الفرنسي ​إيريك أبيدال​، موجود داخل أسوار الكامب نو وهو يستعد لتسلم مهامه في القريب العاجل.

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وكشف برشلونة عن إنتهاء مشوار أبيدال مع النادي الكتالوني بالاتفاق بين الطرفين.

ولفتت الاذاعة إلى أن رحيل أبيدال جاء بقرار منه، على الرغم من أن رئيس النادي ​جوسيب ماريا بارتوميو​ لم يبد استعداده أبداً لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن الانتقادات التي تعرض لها الفرنسي أجبرته على اتخاذ الخطوة.

وأفادت الإذاعة أن أقرب الأسماء لمنصب السكرتير الفني لبرشلونة هو مساعد أبيدال السابق، ​رامون بلانيس​، وهناك نية لدى بارتوميو في الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.