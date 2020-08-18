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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بديل أبيدال جاهز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
أشارت إذاعة "راديو كتالونيا" إلى أن خليفة السكرتير الفني لنادي برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، موجود داخل أسوار الكامب نو وهو يستعد لتسلم مهامه في القريب العاجل.
وكشف برشلونة عن إنتهاء مشوار أبيدال مع النادي الكتالوني بالاتفاق بين الطرفين.
ولفتت الاذاعة إلى أن رحيل أبيدال جاء بقرار منه، على الرغم من أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو لم يبد استعداده أبداً لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن الانتقادات التي تعرض لها الفرنسي أجبرته على اتخاذ الخطوة.
وأفادت الإذاعة أن أقرب الأسماء لمنصب السكرتير الفني لبرشلونة هو مساعد أبيدال السابق، رامون بلانيس، وهناك نية لدى بارتوميو في الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.
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