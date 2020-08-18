شكرا لقرائتكم تقارير: ميسي يدرس سيناريوهات مختلفه حول مستقبله بعد الهزيمة المذلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بمستقبله بعد حالة الغضب الشديدة تجاه إدارة النادى الكتالونى نظرا للفضيحة التاريخية للفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بالسقوط بنتيجة 8-2 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2019-2020.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن ميسي شعر بمرارة شديدة بعد الهزيمة المذلة أمام العملاق البافارى، مضيفة أنه عاش أحد أكبر خيبات الأمل في مسيرته الكروية بموقعة لشبونة.

أضافت الصحيفة أن ميسي يدرس كل شيء قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة بعد كارثة دورى أبطال أوروبا، موضحة أنه يدرس وضعه في النادى وموقف الفريق وتقييم مختلف السيناريوهات.

أشارت الصحيفة إلى أن ميسي لا يريد أن يستمر مع الفريق الكتالونى إذا لم يملك مستوى عالى للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة خاصة بعد الخروج بموسم صفرى.

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أوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد الاحتفاظ بميسي مهما كلفه الأمر باعتباره الأفضل في التاريخ وأفضل هداف وقائد الفريق أيضا لكن مسئولي النادى في نفس الوقت سيحترمون أي قرار يتخذه النجم الأرجنتينى لكنهم لن يجعلوا من مغادرته الكامب نو سهلة على الإطلاق.

واختتمت الصحيفة الكتالونية، بأن إدارة برشلونة ستسعى إلى تحقيق مكاسب مالية حال طلب ميسي الرحيل في الفترة المقبلة، بالنظر إلى أنه تبقى عام واحد في عقده ويبلغ الشرط الجزائى 700 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت فى وقت سابق إلى أن كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، يسعيان بقوة للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ميسي، مستغلين الإحباط الكبير الذى يعانى منه البرغوث، بعد سلسلة النتائج المحبطة التى حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى دورى أبطال أوروبا.

ولم يعرف ليونيل ميسي، غير فريق برشلونة، خلال مسيرته مع كرة القدم الأوروبية، وذلك منذ ظهوره الأول، خلال موسم 2004 - 2005.