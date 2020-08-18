شكرا لقرائتكم الجبلاية: طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك ليس من رومانيا وسنكشف عن هويته قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسءولو اتحاد الكرة، ان طاقم الحكام الاوربي الذي تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الاسبوع الحادي والعشرين من عمر الدوري ليس من رومانيا ، واوضح مسءولو الجبلاية انه سيتم الاعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة .

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الروماني بيتريسكو لادارة مباراة القمة ، وهو ما اكد مسءولو الجبلاية عدم صحته .

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ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.