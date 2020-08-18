حرس الحدود يفوز عل طنطا بهدف نظيف

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جدة - عمرو شويل حقق فريق حرس الحدود الفوز علي نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمي طنطا في مرماه في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق اسلام فؤاد وجون ايفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثاني علي عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل علي ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفي حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود. ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

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