شكرا لقرائتكم خبر عن 13 سبتمبر انطلاق بطولات الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عن موعد بطولات الموسم الجديد، والتى تقام فى الفترة من 13 سبتمبر وحتى 24 مارس من العام المقبل، حيث تبدأ بطولات الجمهورية وتقان فى القاهرة، وجنوب وشمال الصعيد، وكذلك قطاع الدلتا غرب وشرق بالإضافة إلى القنال، وبورسعيد، والإسكندرية، والجيزة، وفقا لكل مرحلة، حيث ان كل منطقة لها موعد مختلف عن الاخر، وفقا للجدول الذى وضعته لجنة المسابقات بالاتحاد.

كان اتحاد الكاراتيه طلب استضافة بطولة المنطقة الأولى "زون وان" بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام العام المقبل، وأرسل الاتحاد خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لطلب استضافة البطولة والمقرر مشاركة 5 دول بها وهى كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى مصر، وأكد محمد الدهراوى أن أي بطولة تستضيفها مصر تخرج في أفضل صورة، وبالشكل الذى يليق باسمها، لذلك تقدمنا بطلب للاتحاد الأفريقى لاستضافة البطولة، خاصة وأن الاتحاد يستضيف أيضًا البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها بسفح الأهرامات.

ومن ناحية أخرى، وافقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه التى تستضيفها مصر تحت سفح الأهرامات فى أغسطس من العام المقبل، للكبار والناشئين والشباب. ، ووافقت الوزارة من حيث المبدأ، حيث جاء فى رد الوزارة أن الموافقة من حيث المبدأ على أن يتم موافاتها بالتفاصيل والخطوات التى يتخذها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة، بما يليق باسم مصر.

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وجاء جدول البطولات كالتالى ..



بطولة الجمهورية للكاراتيه



بطولة الكاراتيه