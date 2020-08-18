استكمال دورى السيدات 2 أكتوبر.. وعودة التدريبات 24 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إستكمال الدوري العام للسيدات للموسم الكروي 2020/2019، الجمعة 2 اكتوبر 2020.. وأبلغت لجنة مسابقات الكرة النسائية، الاندية بموعد العودة للتدريبات والاستعدادا لإستئناف البطولة، وهو الاثنين المقبل 2020/8/24. وافادت لجنة النسائية، اندية الممتاز بإرسال الجداول الجديدة الخاصة بإستكمال الموسم الحالي لاحقاً فور الانتهاء من وضعها.
فى شأن مختلف، تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.
وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى والخاص بالإصابات فى صفوف الفريق.
وتوجه النادى برسالة الشكر الأولى لجماهير المصرى العظيمة على موقفها الداعم لمجلس إدارة النادى المصرى وكل قراراته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى تجاوز الأزمة الأخيرة التى تعرض لها النادى المصرى.
وأكد مجلس إدارة النادى المصرى كذلك اعتزازه الدائم بمشاعر جماهير المصري الوفية والتى تضرب يوما بعد يوم القدوة والمثل للجميع فى مؤازرة ناديها بكل قوة وهو الأمر الذى يدفع بالجميع داخل القلعة الخضراء لبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح النادى المصرى من ناحية، وكذلك لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة من ناحية أخرى.
كما وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية برسالة الشكر الثانية لكل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لمساندتهم الدائمة للنادى المصرى ودعمهم المستمر للقلعة الخضراء على كل الأصعدة والمستويات.
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