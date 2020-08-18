شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دورى السيدات 2 أكتوبر.. وعودة التدريبات 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إستكمال الدوري العام للسيدات للموسم الكروي 2020/2019، الجمعة 2 اكتوبر 2020.. وأبلغت لجنة مسابقات الكرة النسائية، الاندية بموعد العودة للتدريبات والاستعدادا لإستئناف البطولة، وهو الاثنين المقبل 2020/8/24. وافادت لجنة النسائية، اندية الممتاز بإرسال الجداول الجديدة الخاصة بإستكمال الموسم الحالي لاحقاً فور الانتهاء من وضعها.

فى شأن مختلف، تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى والخاص بالإصابات فى صفوف الفريق.