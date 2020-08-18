شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يؤكد عدم تأثر الأهلى برحيل أى لاعب فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى لن يتأثر برحيل أى لاعب فى أى وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدورى المصرى هذا الموسم، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "قد يتأثر الأهلى نوعا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".

وأضاف: "الأهلى تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عاما آخرى للإيقاع به، لكن لن يقع النادى مطلقا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود وبقوة".

وواصل: "الأهلى كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد وقبلهم صالح سليم، وكلهم رحلوا واعتزلوا ولم يقع الأهلى، ومستمر فى حصد البطولات".

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كما أكد أحمد حسن، أن ضغط المباريات بهذا الشكل فى الدورى المصرى بمثابة "انتحار كروى"، وقال:" ما يحدث من ضغط فى المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصرى البورسعيدى مسألة صعبة للغاية".

وأضاف: "ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية كل 72 ساعة غير صحيح، لا يوجد أى دورى فى العالم يكون هناك 17 جولة تلعب مبارياتها كل 3 أيام".

فى سياق متصل، أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إصابة محمود متولى مدافع الفريق بقطع جزئى فى الرباط الصليبى وجذع فى الرباط الداخلى للركبة فى ضوء الأشعة التى أجراها اللاعب بعد مواجهة أسوان أمس، وكان ”الخليج 365” قد أكد صباح اليوم أن محمود متولى تعرض لقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأن الإصابة ليست فى غضروف الركبة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد المباراة أمس.

وعرض مسئولو النادى الأهلى أشعة محمود متولى على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة وجزع فى الرباط الخارجى، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحى والبرنامج العلاجى.