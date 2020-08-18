شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل طنطا وحرس الحدود قبل مواجتهما فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد صلاح المدير الفني الجديد لفريق طنطا، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تنتطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب.
وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أشرف.
خط الدفاع: سالم صافي، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه وإيهاب سمير.
خط الوسط: محمد أسعد، حسام غالي، وليد عادل، جون أوفيري، وأحمد عادل.
الهجوم: إسلام فؤاد.
فيما أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه والذي يتكون من:
حراسة المرمى: أحمد السعدني.
خط الدفاع: حسن مجدي، محمد محمود الشبيني، محمد عبالفتاح تاحا وعمرو الحلواني.
خط الوسط: عبدالله جمعة عواض، أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، إبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو.
الهجوم: توني لوكاسا.
ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.
وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد صلاح مديراً فنياً لطنطا عقب توليه المسئولية بعد رحيل أيمن المزين بعد الخسارة من بيراميدز ويسعى صلاح لتعديل وضع أبناء السيد البدوى في جدول الدوري للنجاة من دوامة الهبوط ، في المقابل يسعى محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق أول فوز له مع الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل طنطا وحرس الحدود قبل مواجتهما فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.