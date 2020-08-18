تعرف على تشكيل طنطا وحرس الحدود قبل مواجتهما فى الدوري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد صلاح المدير الفني الجديد لفريق طنطا، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تنتطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل فريق طنطا كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: سالم صافي، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: محمد أسعد، حسام غالي، وليد عادل، جون أوفيري، وأحمد عادل.

الهجوم: إسلام فؤاد.

فيما أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه والذي يتكون من:

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد صلاح مديراً فنياً لطنطا عقب توليه المسئولية بعد رحيل أيمن المزين بعد الخسارة من بيراميدز ويسعى صلاح لتعديل وضع أبناء السيد البدوى في جدول الدوري للنجاة من دوامة الهبوط ، في المقابل يسعى محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق أول فوز له مع الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة.