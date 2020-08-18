شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على صرف تعويض مالى للاتحاد السكندرى.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على صرف تعويض مالي للاتحاد السكندري بعد قرار تأجيل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي كان مقررًا لها اليوم في الدوري.. وكشف مسئول اتحاد الكرة، أنه سيتم صرف تعويض مالي للاتحاد لكن قيمته أقل مما سيصرفه الاتحاد للإسماعيلي وحرس الحدود عقب تأجيل مباراتهما أمام المصري نظرًا لإصابات كورونا في صفوف الفريق.

وأوضح مسئولو الجبلاية : "اتحاد الكرة سيصرف تعويض مالي أكبر للإسماعيلي والحدود نظرًا لأن الأول ذهب للملعب والمصري انسحب والثاني تأجلت مباراته مع المصري في نفس اليوم".

فيما تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى والخاص بالإصابات فى صفوف الفريق.