ديفيد سيلفا ينضم إلى ريال سوسييداد بعقد لمدة عامين

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أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم مساء أمس الاثنين تعاقده مع النجم المخضرم ديفيد سيلفا لمدة موسمين.
وينضم ديفيد سيلفا، الذي شارك في 129 مباراة دولية وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، إلى سوسييداد في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وخاض ديفيد سيلفا 34/ عاما/ المباراة الأخيرة في مسيرة دامت طوال عشرة أعوام مع مانشستر سيتي، عندما شارك في المباراة التي خسرها الفريق أمام ليون الفرنسي 1 / 3 يوم السبت الماضي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وخاض صانع الألعاب ديفيد سيلفا إجمالي 306 مباريات مع مانشستر سيتي وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات.
وقرر نادي مانشستر سيتي أمس الاثنين تكريم ديفيد سيلفا عبر إقامة تمثال له خارج استاد الاتحاد.
وتوج سيلفا مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 ولقبي نسختي 2008 و2012 من كأس الأمم الأوروبية.
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