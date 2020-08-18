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رونالدو يكشف عن مهارة جديدة

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رونالدو يكشف عن مهارة جديدة

كشف النجم البرتغالي عن مهارة جديدة يتمتع بها بعيدا عن المستطيل الأخضر. نجم يوفنتوس الأول نشر فيديو على حسابه في تطبيق "إنستغرام" يظهر تمتعه بلياقة بدنية عالية ومن مكان مفتوح على كل الاحتمالات.

لا يتوقف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن مفاجأة جمهوره العريض، بمواهب متنوعة يتمتع بها سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه مُستفيداً من لياقته البدنية العالية وعقليته التي تدفعه للتطور يومياً.

ولم يفوت النجم البرتغالي فرصة استمتاعه بعطلته، على متن يخته الخاص في البحر، دون أن يُشارك متابعيه مهارة جديدة، فقد نشر رونالدو فيديو له على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام"، وهو يستمتع بممارسة الغوص في أعماق البحر.

ويظهر أحسن لاعب في العالم خمس مرات، وهو يغوص لأكثر من مرة ومن دون استخدام أنابيب الأكسجين، حيث اعتمد فقط على حبل طويل كمرشد له، وكتم أنفاسه طيلة مدة الغوص.

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وتشير صحيفة "ميرور" البريطانية أن كريستيانو رونالدو نجح في الوصول إلى عمق 14 متراً، إذ لمس القاع وعاد إلى السطح مرة ثانية بكل مرونة، ما يعكس لياقته البدنية العالية جداً.

وحاز فيديو رونالدو في وقت وجيز على أكثر من 10 ملايين مشاهدة وعشرات الآف من التعليقات، إذ أشاد الكثيرون بمهارة النجم البرتغالي في الغوص، فيما تفاعل خوان كوادرادو مع زميله في يوفنتوس قائلاً "إنه من السهل النزول بهذه الطريقة، شد الحبل".

يشار إلى كريستيانو رونالدو (35 عاماً)، نجح في التتويج بلقب مع يوفنتوس، إلا أنه ودع مسابقة على يد ليون الفرنسي. ويأمل رونالدو في تدارك الوضع في الموسم القادم مع مدرب الفريق الجديد أندريا بيرلو، الذي عوض ماوريسيو ساري المُقال من تدريب "البيانكونيري".

 

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