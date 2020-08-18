الامارات | غياب طويل لحارس برشلونة تير شتيغن بعد خضوعه لجراحة في الركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب طويل لحارس برشلونة تير شتيغن بعد خضوعه لجراحة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم أن حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيحتاج لشهرين ونصف من الراحة قبل العودة إلى الملاعب. وقال النادي الكاتالوني في بيان له إن الحارس أجرى العملية تحت إشراف الدكتور رامون كوغات على الوتر الرضفي في الركبة اليمنى.

ولعب تير شتيغن الذي انضم لبرشلونة عام 2014، 46 مباراة هذا الموسم (36 في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس الملك)، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة.

وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتيين من منصبه الاثنين عقب الخروج المذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بخسارته 2-8، وحلوله ثانيا في الدوري المحلي خلف غريمه ريال مدريد وسط ترشيحات لمدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان لخلافته.

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