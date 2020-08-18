شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن لن يلحق برشلونة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، خضوع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لجراحة ناجحة على مستوى ركبته اليمنى. وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن فترة التعافي الخاصة بشتيجن ستكون شهرين ونصف، ما يعني أنه سيغيب عن بداية الموسم الجديد مع البارسا.

وخضع شتيجن للجراحة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وأكد برشلونة أن هذا إجراء استبقائي للوقاية والاستعداد للفترة المقبلة، بعدما تعرض اللاعب لبعض الالتهابات في الأوتار خلال الموسم.