شكرا لقرائتكم خبر عن روما يضع بيدرو تحت الكشف الطبي قبل ضمه رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الإسباني بيدرو رودريجيز، مهاجم برشلونة وتشيلسي السابق، في روما للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لفريق العاصمة الإيطالية.

وسيبدأ اللاعب الإسباني لاحقا العلاج طبيعي لمدة 10 أيام، لمواصلة التعافي من جراحة في الكتف أجراها عقب إصابته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره تشيلسي أمام آرسنال، يوم 4 من الشهر الجاري.

وسيخضع بيدرو، الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، الأسبوع المقبل للجزء الأخير من الفحص الطبي، وإذا اجتازه بنجاح، سيوقع مع فريق المدرب البرتغالي باولو فونيسكا.