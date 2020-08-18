شكرا لقرائتكم خبر عن آرسين فينجر يفتح الطريق أمام كومان للرحيل عن «الطواحين» وتولي قيادة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الفرنسي الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق الأرسنال الإنجليزي خدمة مميزة لفريق برشلونة ولمنتخب هولندا في آن واحد، عقب عرض المدرب الفرنسي نفسه بقوة على الاتحاد الهولندي لتدريب الطواحين خلفا للمدير الفني الحالي كومان، الذي يتفاوض مع الفريق الكاتالوني لتولي المهام خلفا للمدرب كيكي سيتين المُقال.
وكان برشلونة أعلن، أمس الإثنين، إقالة كيكي سيتين رسميًا من قيادة الفريق، بينما يسعى النادي للتعاقد مع رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي. وقالت شبكة «فوكس سبورتس»، إن فينجر عرض خدماته على الاتحاد الهولندي لخلافة كومان في قيادة الطواحين خلال بطولة اليورو.
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