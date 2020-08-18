شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بايرن ميونيخ مازال يضرب «كامب نو».. برشلونة يقيل أبيدال من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال زلزال بايرن ميونيخ في برشلونة بالثمانية يضرب «كامب نو» بعدما أعلن الفريق الكاتالوني اليوم، إقالة الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي، ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة.

وقال البارسا خلال بيان رسمي: «توصل برشلونة وإيريك أبيدال إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي وحد كلا الطرفين، ويعرب النادي عن امتنانه له على الاحتراف والالتزام والتفاني والتعامل بإيجابية، والعلاقة الوثيقة التي أظهرها دائما تجاه عائلة الفريق الكتالوني، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل».

يُذكر أن إقالة أبيدال، هي الثانية حتى الآن، بعد إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق الأول مساء أمس الإثنين، وقرار الانتخابات المُبكرة في مارس المقبل.

وبدأ برشلونة خطة الهيكلة في أعقاب الموسم المتواضع للفريق الذي أنهاه بالخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 ـ 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.