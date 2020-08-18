شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار أفضل لاعب فى ربع نهائى «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا على موقع التواصل تويتر، أن نيمار فاز بالجائزة، بعد العرض المميز الذي قدمه رفقة فريقه أمام أتالانتا.

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ونافس نيمار، الثلاثى توماس مولر (بايرن ميونخ)، موسى ديمبلى (ليون)، دايوت أوباميكانو (لايبزيج).

وكان نيمار قد نجح في قيادة سان جيرمان لإقصاء أتالانتا من ربع النهائى، بسيناريو مثير في الدقائق الأخيرة، بينما سجل مولر هدفين في فوز بايرن على برشلونة 8-2.

أما ديمبلى فتمكن من تسجيل هدفين في شباك مانشستر سيتى، فيما قدم أوباميكانو مجهودًا مميزًا أمام أتلتيكو مدريد.