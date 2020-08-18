شكرا لقرائتكم خبر عن «مانى» يحصد لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول، على جائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى الممتاز عن الموسم الماضى، بتصويت الجماهير. وذكر موقع ليفربول أن مانى تُوج بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد تفوقه على الثنائى كيفين دى بروين وترينت ألكسندر أرنولد.

وأضاف أن ساديو حصل على 41% من إجمالى الأصوات فى استطلاع رأى لمشجعى كرة القدم، بينما حصل دى بروين على 27%، فيما حصل أرنولد على 17%. وتمكن مانى من تسجيل 18 هدفًا للريدز هذا الموسم، بينما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليساهم فى فوز فريقه بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز. يُذكر أن دى بروين نال جائزة أفضل لاعب فى الموسم، المقدمة من رابطة الدورى، بعد تفوقه على ثلاثى ليفربول (أرنولد، هندرسون، مانى)، ودانى إنجز (ساوثهامبتون) ونيك بوب (بيرنلى) وجيمى فاردى (ليستر). بينما فاز هندرسون، متوسط ميدان ليفربول، بجائزة لاعب الموسم، المقدمة من رابطة النقاد فى إنجلترا.