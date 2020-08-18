شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات الأوروبية تقترب من مرحلة الحسم فى موسم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد مطلع الأسبوع المقبل مرحلة الحسم فى العديد من المنافسات الأوروبية، وذلك بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تأجيل غير مسبوق لحسم منافسات كرة القدم الأوروبية، كما يشهد اليوم، الأربعاء، حسم الدور نصف النهائى بين العملاق البافارى وليون، مفاجأة دورى الأبطال.

وستتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة ليون وبايرن ميونخ، حيث تقام المواجهة الألمانية- الفرنسية الأخرى فى الدور قبل النهائى لدورى الأبطال، مساء اليوم الأربعاء، ويعد بايرن ميونخ المرشح الأوفر حظا للفوز، فقد استعرض بايرن قوته عبر الانتصار الساحق الذى حققه أمام برشلونة 8 / 2 يوم الجمعة الماضى فى دور الثمانية، لكن الانتصار المفاجئ لليون أمام مانشستر سيتى الإنجليزى 3 / 1، يؤكد أن بايرن لن يخوض مواجهة سهلة.

وفى بطولة دورى الأبطال، يلتقى الفريقان الفائزان فى الدور قبل النهائى فى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد «النور» فى العاصمة البرتغالية لشبونة، التى تحتضن مباريات البطولة المصغرة لحسم أدوار الثمانية وقبل النهائى والنهائى بدورى الأبطال، وستكون هذه أول مباراة نهائية لدورى الأبطال تقام بدون جماهير، بعد ثلاثة أشهر من موعدها الذى كان محددا فى البداية، بسبب جائحة كورونا.

نهائى الدورى الأوروبى، وهى البطولة التى يعشقها نادى إشبيلية الإسبانى، حيث توج بلقبها خمس مرات، وتأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية المقررة فى كولونيا يوم الجمعة المقبل بعد أن تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزى 2 / 1 الأحد الماضى فى الدور قبل النهائى.

وينطلق دورى أبطال أوروبا للسيدات، البطولة المصغرة التى تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائى والنهائى يوم الجمعة المقبل فى سان سيبستيان وبيلباو، ويعد ليون الفرنسى وفولفسبورج الألمانى أبرز المرشحين فى البطولة.

ويلتقى فولفسبورج فى مباراته بدور الثمانية، فريق جلاسجو سيتى، بينما يخوض بايرن ميونخ الألمانى يوم السبت مواجهة يتوقع أن تكون صعبة أمام ليون، الأوفر حظا، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية فى سان سيبستيان فى 30 أغسطس الجارى.

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