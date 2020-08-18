شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه تقرر أن يخوض فريق الكرة المران الأخير قبل مباراة سموحة في الدوري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الجمعة على نظيره نادي سموحة باستاد الإسكندرية الرياضي، في إطار لقاءات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.
أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش استقر على أن يخوض الفريق تدريباته يومي الثلاثاء والأربعاء بملعب النادي بالدفاع الجوي، والسفر صباح الخميس إلى مدينة برج العرب وخوض المران الأخير هناك في السادسة مساء، قبل خوض لقاء الجمعة.
وأوضح المدير الرياضي أن لاعبي بيراميدز سيخضعون للمسحة الخاصة بمباراة سموحة مساء الأربعاء بملعب النادي قبل السفر في اليوم التالي مباشرة للإسكندرية.
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