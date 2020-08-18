شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يحسم موقف «جوارديولا» مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مانشستر سيتى موقفه من الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق، بعد الإخفاق الأوروبى والخروج من الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا على يد ليون. وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن مانشستر سيتى يناقش تمديد عقد جوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسبانى.

وأضافت أنه بالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتى إلا أن النادى لايزال مقتنعًا بأن جوارديولا هو الرجل المناسب الذى يقود النادى إلى الأمام.

ولفتت الصحيفة إلى أن جوارديولا يتبقى فى عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادى بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية خرجت فى الساعات الماضية تزعم أن السيتى حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لجوارديولا. وختمت «ديلى ميل» بأن جوارديولا ينوى البقاء فى سيتى بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدى نفسه، بعد فشل آخر فى دورى أبطال أوروبا. وعلى مدار أربع سنوات قضاها مع الفريق، قاد المدرب الإسبانى جوسيب جوارديولا مانشستر سيتى لعدد كبير من الألقاب المحلية، لكنه واصل إخفاقه الأوروبى مع الفريق وسقط فى محاولته الرابعة مع الفريق الإنجليزى فى دورى أبطال أوروبا. ومع البصمة التى تركها جوارديولا فى أداء الفريق على مدار السنوات الماضية، تعرض المدرب الشهير لانتقادات عنيفة بعد سقوطه أمام ليون 1 / 3 مساء السبت فى دور الثمانية لدورى الأبطال. وبدا جوارديولا فى حيرة من أمره وذهول وصدمة كادت تدفعه إلى الاستقالة من تدريب الفريق، وكانت خيبة الأمل هائلة هذه المرة إزاء الخروج الجديد للفريق من دورى الأبطال، وقال جوارديولا: «سنحاول مرة أخرى فى الموسم المقبل».

وهذه هى المرة الرابعة على التوالى، التى يفشل فيها مانشستر سيتى مع جوارديولا فى البطولة حيث لم يسبق للفريق بقيادة هذا المدرب أن بلغ المربع الذهبى لدورى الأبطال. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»: «لا يمكن إخفاء ذلك من خلال كل النجاحات التى حققها جوارديولا مع الفريق فى البطولات المحلية».

وتساءلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية: «كم مرة يا بيب، كم مرة؟» فى إشارة إلى عدد المرات التى يحتاجها جوارديولا للنجاح مع الفريق فى البطولة الأوروبية.

وأصبح نجاح جوارديولا مع الفريق مهددا بتحول غير سار حيث تستطيع هذه الهزيمة أمام ليون والإخفاق الرابع فى البطولة الأوروبية تحويل جوارديولا إلى ضحية لنجاحاته السابقة مع الفريق وكذلك مع برشلونة. وليس سرا أن مالكى النادى من المستثمرين الإماراتيين تعاقدوا مع جوارديولا لخبرته فى هذه البطولة الأوروبية أملا فى أن يقود الفريق لمنصة التتويج باللقب الأوروبى. لكن مانشستر سيتى لم ينجح على مدار السنوات الأربع التى قضاها تحت قيادة جوارديولا فى التقدم أى خطوة فى هذا الاتجاه. وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن الهزيمة أمام ليون كانت «الأسوأ فى مسيرة جوارديولا التدريبية» ولم يكن هذا بسبب مستوى ليون فقط حيث احتل الفريق المركز السابع فى الدورى الفرنسى بالموسم المنقضى، والذى لم يستكمل بسبب أزمة تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، ولكن أيضا «بسبب أن مانشستر سيتى خرج للمرة الأولى من هذه البطولة بسبب اللجوء لطريقة أداء دفاعية».

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ولجأ جوارديولا لمقامرة غير محسوبة فى هذه المباراة حيث اختار لفريقه تشكيلة أساسية تختلف عن تلك التى أطاح من خلالها بفريق ريال مدريد من دور الستة عشر للبطولة. وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الأمر يبدو كلعنة ترافق جوارديولا الذى لم يبلغ نهائى دورى الأبطال منذ رحل عن تدريب برشلونة فى 2011 حيث فشل فى هذا خلال ثلاثة مواسم تولى فيها تدريب بايرن ميونخ ثم فى المواسم الأربعة مع فريقه الحالى مانشستر سيتى، وقال جوارديولا: «فى يوم ما سنقلص هذه الفجوة» ولكنه بدا معتدلا أكثر منه واثقا.