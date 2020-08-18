شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ كارثي لحارس طنطا يمنح حرس الحدود الفوز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فى لقطة طريفة تسبب محمد أشرف، حارس مرمى طنطا في خطأ غير متوقع ما منح حرس الحدود هدف الفوز على فريقه، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 ضمن لمنافسات الدوري على ملعب الجيش ببرج العرب.
ومرر أحمد سالم صافي، لاعب طنطا الكرة لزميله محمد الشاذلي الذي مررها إلى محمد أشرف ، إلا أنها مرت بطريقة غريبة من بين أقدام حارس المرمى فى الدقيقة 6 من عمر المباراة.
وحاول حارس طنطا اللحاق بالكرة إلا أنها عبرت خط المرمى، لتسكن شباكه وتعلن عن الهدف الأول لحرس الحدود أمام طنطا، وسط ذهول من زملائه وفرحة للاعبي حرس الحدود.
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