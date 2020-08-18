شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد: نسعي لتوفير الأمان والحماية ونبذ التعصب في ملاعب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح رئيس أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن لكل شخص الحق في الاحترام والأمان سواء داخل منزله أو في ملاعب كرة القدم، مضيفًا أنه يجب رفض العنف الأسري الجسدي والمعنوي خاصة ضد الأطفال والنساء.

وقال أحمد أحمد: «لا تخف أو تخجل من طلب المساعدة إذا تعرضت للعنف داخل منزلك، إذا شاهدت العنف، فتدخل أو اطلبالمساعدة، ولكن لا تصمت أبدا، فالصمت يعتبر تواطؤا مع المذنب، وتذكر دائما أن لكل شخص الحق في أن يكون امنا».

وأطلق رئيس الاتحاد الإفريقيا لكرة القدم مبادرة الآمن والملاعب الآمنة اليوم في جميع أنحاء إفريقيا كجزء من مبادرة عالمية أوسع تعنى بزيادة الوعي حول هذه القضية الحرجة.

تعرض المبادرة مقاطع فيديو توعوية موجهة لقارة إفريقيا يقدمها تسعة نجوم كرة قدم _ هابيل كزافييه، إيمانويل أمونيكي، سارة عصام، خليلو فاديجا،جيريمي، رباح ماجر، لوسيا موشامبيق، أسيسات أوشوالا، وكليمنتين توريه_ لكي ينقلوا سلسلة من الرسائل الأساسية للجمهور، وستكونالحملة منشورة على مختلف قنوات الفيفا الرقمية وقنوات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية، كما ستكون حملة البيت الآمن#SafeHome مدعومة أيضا بمجموعة أدوات الوسائط المتعددة الخاصة باتحادات الفيفا الأعضاء، ولأجل وسائل الإعلام للمساهمة فيتسهيل تحديد موقعها وزيادة انتشار الرسالة في العالم.

وتدعو الفيفا اتحاداتها الأعضاء إلى النشر المكثف لتفاصيل أرقام وعناوين أماكن المساعدات الوطنية أو المحلية وخدمات الدعم التي تُعنىبمساعدة الضحايا ومن يشعرون بأنهم معرضون لخطر العنف المنزلي، كما تدعو الهيئة الحاكمة عالميا لكرة القدم أعضائها إلى مراجعةتدابير الوقاية الخاصة بهم باستخدام مجموعة أدوات FIFA Guardians لضمان أن كرة القدم ممتعة وآمنة لكل شخص في اللعبة، وخاصةالنساء وأصغر أفراد عائلة كرة القدم.

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