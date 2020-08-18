شكرا لقرائتكم خبر عن 2 أكتوبر موعد إستئناف دوري الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تقرر استئناف دوري كرة القدم النسائية موسم 2020/2019، الجمعة 2 اكتوبر 2020. وقالت ان لجنة مسابقات الكرة النسائية ابلغت الاندية بموعد العودة للتدريبات والاستعدادا لإستئناف البطولة، وهو الاثنين المقبل 2020/8/24. وسيتم إرسال جداول الدوري الجديدة الخاصة بإستكمال الموسم الحالي لاحقاً فور الانتهاء من وضعها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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