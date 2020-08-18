شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين فيفا وكاف ومنظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تضم الفيفا جهودها مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لمعالجة قضايا العنفالأسري بشكل مشترك من خلال إطلاق حملة البيت الآمن #SafeHome في جميع أنحاء القارة الأفريقية، إذ جاءت هذه المبادرة لتدعمضحايا العنف الأسري من نساء وأطفال، خاصة في خضم تدابير البقاء في المنزل بسبب وباء كوفيد-19 والتي زادت من حدة الخطر المحدق بهم، ويدعم الحملة الكثير من نجوم كرة القدم الأفارقة عبر نشر فيديوهات توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصلالتقليدية.

تطرقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأفريقي والفيفا FIFA-CAF المبرمة في شباط/ فبراير 2019 إلى تغطية حملات حول مواضيع ذاتاهتمام مشترك وتعزيز المساواة بين الجنسين كمبدأ لا غنى عنه، كما شملت مجالات التعاون مواضيع أخرى كالتربية من خلال كرة القدم،النزاهة الرياضية، والسلامة والأمن أثناء مباريات كرة القدم.

قال رئيس الفيفا السيد جياني إنفانتينو: "أنا سعيد لتمكننا من إطلاق هذه الحملة مع شركائنا والاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية(WHO) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ضد العنف الأسري الذي يعتبر أمرا بالغ الخطورة خاصة بعد تفاقمه بشكل كبير أثناءإجراءات التقليل من الحركة بسبب وباء كوفيد-19".

وقال أيضا: "من واجبنا استغلال الشعبية الهائلة لكرة القدم في إفريقيا لرفع مستوى الوعي حول هذا التحدي المجتمعي، وذلك برسالةواضحة وهي: لا مكان للعنف في المنازل، كما لا مكان له في كرة القدم".

وقالت معالي السيدة أميرة الفاضل مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية: "إن مفوضية الاتحاد الأفريقي حازمة وملتزمة بحمايةالنساء والفتيات، ونحن نؤيد ونقر بجهود الفيفا ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) و باقي الفاعلينلمكافحة الانتهاكات التعسفية والعنف الأسري، وذلك من خلال البرمجة التعاونية المرتبطة بإعادة البناء، واستمرارية المجهودات، وتصحيحالأعراف الاجتماعية الفاسدة والممارسات المشينة التي تساهم في انتشار العنف القائم بسبب نوع الجنس واللامساواة، بالإضافة إلى توعيةالمجتمع وتحسيسه بالمسؤولية، كما نسعى للاستفادة من الجاذبية الشعبية لكرة القدم لرفع مستوى الوعي ضد العنف الأسري، خاصةً فيظل الاستجابة لتدابير كوفيد-19 الداعية إلى البقاء في المنزل.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس:"يشكل العنف ضد المرأة تهديدا خطيرا لصحتها وصحةأطفالها، كما أنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويجب أن يتوقف في الحال، وعليه فإن منظمة الصحة العالمية تفتخر بوقوفها إلى جانب الفيفاوالاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإطلاق هذه الحملة في جميع أنحاء إفريقيا للفت الانتباه إلى هذه القضية الحرجة، فنحنملتزمون بعالم تعيش فيه المرأة بعيدا عن العنف والتمييز

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