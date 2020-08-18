شكرا لقرائتكم خبر عن بولونيا الإيطالي يسعى لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا دي لاسبورت» الإيطالية أن نادي بولونيا يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الحالية.

وقالت التقرير إن النادي الإيطالي مهتم بضم اللاعب ويامل في تكرار تجربة محمد صلاح مع فيورنتينا وروما، لكنه في الوقت نفسه يخشى أن يفشل اللاعب خاصة وأن تجربته في إنجلترا لم تكن جيدة.

وأوضحت الصحيفة أن مبلغ 5 مليون يورو مقابل ضم اللاعب لن يكون قليلًا إذا لم يثبت اللاعب نفسه مع الفريق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن انضمام رمضان صبحي لبولونيا يمنح المدير الفني ميهايلوفيتش حلول كثيرة في خط الهجوم خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب جناح أيمن وأيسر ويمكن أن يكون بديل مناسب لتعويض موسى بارو مهاجم أتالانتا المعار إلى بولونيا في حالة إذا ما قرر ميهايلوفيتش عدم استخدام بند ضم المهاجم الجامبي بشكل نهائي.

وكان رمضان صبحي قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز وهو ما تسبب في أزمة خلال الأيام الماضية قبل أن يعود لهيدرسفيلد لبحث مستقبلة مع الفريق.

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