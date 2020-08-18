رسمياً.. توتنهام يضم جو هارت بصفقة انتقال حر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع جو هارت حارس المرمى السابق للمنتخب الإنجليزي في صفقة انتقال حر. وكان هارت (33 عاماً)، غادر فريق بيرنلي في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع نهاية عقده لينضم إلى الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعقد لمدة عامين. وذكر توتنهام في بيان له: "يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع جو هارت في عقد يمتد حتى عام 2022". وحقق هارت لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي، قبل أن يخرج من حسابات الفريق مع وصول المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لتدريب سيتي عام 2016. وسبق لهارت أن لعب على سبيل الإعارة مع كل من وست هام يونايتد وتورينو الإيطالي، في الوقت الذي سعى فيه جاهداً للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي، حيث خاض 75 مباراة دولية كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017. وبعد أن خسر مركزه كحارس أساسي في فريق بيرنلي لصالح توم هيتون ومن بعده نيك بوب، سينافس هارت الآن مع الأرجنتيني باولو غازانيغا على مركز الحارس البديل للفرنسي هوغو لوريس الحارس الأساسي لتوتنهام.

