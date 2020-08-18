شكرا لقرائتكم مسابقات السلة تقرر تعديل قمة الأهلي والزمالك فى بطولة الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى و الزمالك بمنافسات الدور النهائي من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب ، لتقام يوم 24 أغسطس بدلا من 28 أغسطس ، وذلك نظرا لمركز كل فريق في ترتيب فرق البطولة ، خاصة وأن نظام البطولة بمواجهة اول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الاولى ، و ثانى المجموعة الثانية مع اول المجموعة الأولى .، وكان الاهلى يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية ، بينما سموحة الثانى ، لذلك تم التعديل ، فكان وفقا للموعد السابق ان سموحة في المركز الأول، يواجه لزمالك ثانى المجموعة الأولى ، في اول أيام البطولة ، لذلك تم التعديل ، بأن يلتقى الاهلى مع الزمالك ، و الاتحاد مع سموحة يوم 24 من نفس الشهر .
توج النادى الأهلى بطلا لدورى الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم بصالة الزهور، ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .
ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات فى بطولة كأس العالم للمهارات الفردية فى الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجارى على صالة المركز الأولمبى فى المعادي
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