شكرا لقرائتكم محمد عمارة عن منعه من دخول الأهلي: كفاية كذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ما تردد مؤخراً بشأن منعه من دخول النادي ، موضحاً أن ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة لأنه علاقته بالأهلي أبدية ولا يمكن أن تشهد مثل هذه الأمور الغير منطقية في القلعة الحمراء حتى لو كان هناك خلاف في وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي بشأن بعض القضايا داخل النادي.

وتابع محمد عمارة في تصريحات لـ"اليوم السابع": فوجئت بأن البعض قام بترويج أنباء غير صحيحة حول منعي من دخول الأهلي وهو أمر غيرسليم ..فالأمر إقتصر على أن موظف أمن جديد في النادي طلب مني إبراز كارنيه العضوية عند دخولي الاهلي وتدخل مسئولو الأمن سريعاً وإنتهى الأمر عند هذا الموقف ، مُعلقاً: لم يمنعني أحداً من دخول الأهلي فأنا أتحدث معكم حالياً وأنا داخل جدران القلعة الحمراء مع بعض أصدقائي من نجوم الأهلي السابقين.

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وأشار عمارة إلى أنه قد يختلف مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بعض الأمور لكنه خلاف بسيط ووارد ويحدث في أي مكان صحي بالعالم لأننا جميعاً نرغب في رفعة شأن الأهلي عالياً ولا يجمعنا سوى "حب " هذا الكيان الكبير.

وأكد عمارة أنه يكن كل التقدير والإحترام لمجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، مُشيراً إلى أن المجلس لا يتعامل مع من يختلف معه بهذه الطريقة ويمنعه من دخول النادي فنحن نتحدث بدون قيود عن جميع الأمور في الأهلي لأن هدفنا واحد وهو بقاء القلعة الحمراء فوق قمة منظومة الرياضة المصرية.