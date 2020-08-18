شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. الأبيض مع صافرة الغندور = 4 فوز +خسارة واحدة وتعادلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك أمام نادى مصر التي تقام في التاسعة من مساء اليوم فى إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدورى إلى أحمد الغندور ، حكما للساحة ، و يعاونه كل من محمد عبد المجيد، ومحمد محمود لطفي، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، والسيد شعبان حكم فيديو، ويعاونه أحمد جمال.

مباراة الزمالك ونادى مصر هي المواجهة الثامنة التي يديرها الغندور للفريق الأبيض ، فقد سبق وأدار 7 مباريات للزمالك ، فاز في 4 مواجهات ، وخسر مباراة واحدة وتعادل في مباراتين.

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اخر مباراة ادارتها صافرة الغندور للفريق الأبيض أقيمت ديسمبر الماضى بين الزمالك و الإنتاج وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وكانت آخر مباراة تولى أحمد الغندور قيادتها لنادي الزمالك ضد الإنتاج الحربي في 24 ديسمبر 2019 بالجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.