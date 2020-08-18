شكرا لقرائتكم المصري: نخوض مؤجلات الدوري بالتزامن مع استئناف مباريات كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي سيخوض مبارياته المؤجلة في الدوري بالتزامن مع استئناف بطولة كأس مصر، مضيفاً في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، أن مصابي المصري حايلاً يخضعون للعزل في مدينة بورسعيد، وقال الخولي: لاعبي المصري الآن في قرية سياحية مغلقة بالكامل على اللاعبين المصابين، نعيش حالة حيرة شديدة مع اللجنة الخماسية، هناك حالة من الدهشة بسبب غرابة الموقف .

أضاف: نتمنى أن يكون هناك دقة في موضوع المسحات في الفترة المقبلة لأن الأمر متعلق بأرواح الناس، نعترف بخطأنا في الاجراءات الاحترازية وتطبيقها وهذا ليس عيباً أن نعترف بالأخطاء.

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واصل: محمد مصيلحي رئيس الاتحاد من الشخصيات المحترمة، من اللحظة الأولى قبل أن نتكلم معه، اتصل بي وقال أنا معكم وأساندكم في هذه الظروف وأعلن موقفه من البداية في ظل الظروف العصيبة.

أكمل: وسائل التواصل الاجتماعي انفجرت حباً وتقديراً لرئيس الاتحاد من جماهير بورسعيد، وأرى أن بطولة الدوري ستكتمل رغم هذه الظروف، على الرغم أننا كنا ضد عودة النشاط، ولكن الدولة كان لها توجه صريح من اليوم الأول بعودة الحياة لجميع الأنشظة وليست الرياضة فقط.

واختتم: نحترم اتجاه الدولة ونحن رجال دولة ويجب أن نكون قدر المسئولية، وتحت أي ظروف سيكتمل الدوري عندما طلبنا تأجيل المباريات كنا نعلم أننا سنلعب هذه المؤجلات ولن يتم تجاهلها، وسنخوضها في توقيت استئناف بطولة الكأس خاصة أن الحرس والاسماعيلي ودعا الكأس.