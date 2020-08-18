شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف عن أخر مستجدات إصابة متولي وجيرالدو والشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن الأشعة التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه، واشتكى متولي من إصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، وطلب الجهاز الطبي بالنادي من اللاعب إجراء أشعة على الفور لتحديد نوع الإصابة، وتبين أنها قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وتابع سيد عبدالحفيظ أن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.

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ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13