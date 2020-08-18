شكرا لقرائتكم الخولى: مدرب حراس المصري نقل كورونا لأحمد مسعود والطب عجز عن تفسير أزمتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي يواجه حالة صعبة حتى أن الطب نفسه عجز عن تفسيرها، بسبب وباء كورونا، وتحدث نائب المصري عن أزمة أحمد مسعود حارس مرمى الفريق في تصريحات لبرنامج " وان تو" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، قائلاً: أحمد مسعود قبل مباراة حرس الحدود خضع للمسحة ولكنه تلقى خبر وفاة والدته، ثم توجه بعد المسحة مباشرة إلى بلدته ببني سويف، عقب ظهور النتيجة في اليوم التالي فوجئنا بظهور 16 حالة، وتم اتهامة حتى من قبل أهل بلدته أنه حضر العزاء وهو يعلم بإصابته.

وأضاف: تحدث معي وطلب مني عمل مسحة أخرى لأنه لا يشعر بأي أعرض، خاصة أنه حضر العزاء دون أن يعرف حتى نتيجة التحليل، واتهموه بأنه غير حريص على أبناء بلدته، وقمنا بعمل المسحة بعدها بـ 48 ساعة وظهرت سلبية.

واصل: الشركة طلبت أن يخضع اللاعب لمسحة ثالثة بعد 48 ساعة وظهرت النتيجة سلبية أيضاً، ولدينا 6 لاعبين تكرر معهم نفس الأمر،

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استأنف: مباراة الزمالك كانت النتيجة سلبية، ولكن بعد مسحة مباراة الحرس ظهرت النتائج الإيجابية بـ 16 حالة، وبعدها بـ 48 ساعة تحولت نتائج 7 لاعبين من بينهم أحمد مسعود من إيجابي لسلبي.

استكمل: المفاجأة أن أحمد مسعود تحولت حالته إلى الآن إيجابية ، وكان ذلك سبب تأجيل مباراة الإتحاد، لأن الحراس الأربعة مصابين بكورونا الآن.

واصل: كنا قد صعدنا ناشئ لكي يجلس على الدكة بديلاً لأحمد مسعود قبل أن يجري المسحة الرابعة، وتفاجئنا أن الناشئ مسحته إيجابية وأحمد مسعود مسحته إيجابية أيضاً، ومسحة أحمد مسعود الأخيرة تمت في اتحاد الكرة، والطب عجز عن تحليل أزمة الفريق.

اختتم: مدرب الحراس كانت حالته إيجابية مع الـ 16 إصابة من قبل، وتحولت نتائجه إلى سلبية قبل مباراة الاسماعيلي، ونزل الملعب مع أحمد مسعود لخوض التدريبات قبل مباراة الاتحاد وتفاجئنا اليوم بأن مسحة مدرب الحراس تحولت إلى ايجابي وأعتقد أن هذا سبب اصابة أحمد مسعود