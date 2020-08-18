شكرا لقرائتكم تقارير تونسية: الصفاقسى اتفق مع حسين السيد للحصول على جزء من مستحقاته المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، أن نادى الصفاقسى التونسى اتفق مع الظهير الأيسر للنادى الأهلى حسين السيد، على حصوله على جزء من مستحقاته المالية مقابل فسخ الإعارة بعد تعطل سفر اللاعب إلى تونس في الفترة الأخيرة لأسباب قهرية، حيث ذكر موقع "فوت 24"، أنه تم الاتفاق على فسخ عقد الإعارة بين الطرفين مقابل تسلم اللاعب المصرى جزء من مستحقاته المالية.

أضافت الصحيفة أن الصفاقسى صرف النظر عن إمكانية إكمال اللاعب المصري حسين السيد لموسمه الحالي مع الفريق بعد تعطل قدومه من مصر الى تونس لأسباب قهرية، حيث لم يتمكن اللاعب من دخول تونس رغم حصوله على التأشيرة.

أشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب نهاية الموسم الكروى الجارى وعدم جاهزية حسين السيد بدنيا تقرر عدم إكماله لما تبقى من مباريات مع الصفاقسى.

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وكان "اليوم السابع" كشف مؤخرا، عن تسبب عدم قدرة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الأهلى على السفر لتونس بسبب رحلات الطيران فى اتخاذ اللاعب قرارا بعدم استكمال مشواره مع الصفاقسى التونسى .

وكان من المقرر أن تنتهى إعارة حسين السيد بنهاية الموسم الحالى، ووضع النادى الصفاقسى بندًا يحق له شراء اللاعب المصرى بعد نهاية فترة الإعارة.

وشارك لاعب الأهلى حسين السيد مع الصفاقسى فى 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.