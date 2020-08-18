شكرا لقرائتكم جراحة ناجحة لحارس برشلونة تير شتيغن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيغن خضع لجراحة في الركبة وسيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع.

وأوضح النادي في بيان أن تير شتيجن، الذي كان يعاني من مشكلات في أربطة الركبة اليمنى، خضع "لجراحة ناجحة" أجراها طبيب النادي رامون كوجات، وأنه سيغيب لمدة شهرين ونصف الشهر تقريبا.

وسيغيب تير شتيغن (28 عاما) بذلك عن صفوف برشلونة في بداية الموسم الجديد في إسبانيا، والذي تنطلق منافساته في 12 سسبتمبر المقبل.

ويتوقع بشكل كبير أن يعلن برشلونة تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق خلفا لكيكي سيتيين الذي أقيل الاثنين عقب الهزيمة المهينة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 8 يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.