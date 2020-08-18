أقل من عرض الأهلي.. هدرسفيلد يكشف كواليس تعثر انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.. ونادي إيطالي يطلب اللاعب ويصفه بصلاح الجديد

كتب: ضياء السقا

كشف مارك ديفلين، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد، المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي، المعار للنادي الأهلي، عن أخر تطورات عقد "العفيجي" والعروض المقدمة له.

وقال "ديفلين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" إن العروض المقدمة لرمضان صبحي لم تكن مرضية للنادي، ولكن العرض الأفضل كان من النادي الأهلي لضم رمضان صبحي.

وأضاف أن "عرض الزمالك كان أقل من عرض الأهلي، ولكن رمضان رفض عرض الأهلي والزمالك وطالب بقبول عرض بيراميدز ولكن عرض بيراميدز لم يناسب النادي الإنجليزي، ولهذا رفضناه."

وتابع: "تفاجئنا بشدة بعدم قبول رمضان صبحي عرض الأهلي كنا نتوقع عكس ذلك, موضحا أن عرض بيراميدز أقل بكثير من عرض النادي الأهلي، ولكن رمضان فضل قبوله دون إبداء أي أسباب.

وأشار ديفلين إلى وجود عروض مقدمة من أندية تلعب في الدوري الأوروبي لضم رمضان وتتخطى خمسة ملايين إسترليني وندرسها , مؤكدا من يريد التعاقد مع رمضان فليتقدم بعرض رسمي، وغير ذلك سوف يعود رمضان لصفوف هدرسفيلد لاستكمال عام آخر معنا.

بولونيا يدخل على خط المفاوضات

من جانبه، أبدى نادي بولونيا الإيطالى استعداده للدخول فى مفاوضات مع هدرسفيلد، من أجل ضم رمضان صبحي.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن هناك اهتماما قويا من طرف نادي بولونيا وأكدت أنه على استعداد كامل للدخول في مفاوضات جدية لضم الجناح المصري الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تفاؤلا داخل بولونيا بشأن إمكانيات رمضان صبحي الذي يطلقون عليه لقب "محمد صلاح الجديد" ولكن الأخير كان يتميز بقدمه اليسرى عندما لعب في صفوف فيورنتينا وروما.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم قادر على المشاركة في خطة سينيشا ميهايلوفيتش المدير الفنى لنادى بولونيا سواء على جانبي خط الوسط أو في مركز الجناح الأيسر، مُشيرةً إلى أن المبلغ "5 ملايين يورو" الذي يطلبه هيدرسفيلد للموافقة على رحيل رمضان صبحي قد يعكس ما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي إنتهاء علاقة رمضان صبحي بالقلعة الحمراء.

وقال الأهلي في بيانه: "حرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليًا وأفريقيًا.. رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها.. إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

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هجوم الجماهير

وعقب بيان الأهلي، شنت الجماهير الحمراء هجوماً شرساً على رمضان صبحي بعد قرار رحيله عن النادي.

واعتبرت جماهير القلعة الحمراء رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق بمثابة "الخيانة"، نظراً لتوقيت الرحيل الحساس في ظل استعداد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ سنوات.

كما اعتبرت الجماهير رحيل صبحي عن الفريق "جري خلف الأموال"، حيث أن "العفيجي" فضّل الأموال على الأهلي الذي كان سبباً في ظهوره واحترافه بإنجلترا بجانب اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني.

كما شنت الجماهير هجوماً على حارس مرمى الفريق شريف إكرامي، حيث ترى أنه هو من أقنع رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي، خاصةً بعد اقتراب انتقاله إلى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

إكرامي يرد والأهلي يستبعده

ورد إكرامي على هجوم جماهير الأهلي الأهلي ببيان أكد خلاله أنه لم يتدخل في قرار انتقال "نسيبه" إلى بيراميدز.

بيان إكرامي تسبب في اتخاذ مجلس إدارة الأهلي قراراً عاجلاً باستبعاده لنهاية الموسم، ليكتب نهاية مآسوية بعد 10 سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء.

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة

كد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عدم تدخله في صفقة رمضان صبحي مع نادي بيراميدز.

وقال "آل الشيخ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" إنه مشجع أهلاوي قوي ولا يريد أن يغير وجهته ولم يغيرها مهما وصلت المشاكل, مؤكدا أنه، ليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بصفقة رمضان صبحي مع بيراميدز.

وتابع: رمضان صبحي أتم تعاقده مع بيراميدز منذ شهور وبالتحديد في شهر 7، دون علم أحد, مضيفا ان اللاعب تم عُرضه على الميريا ولكن رفضنا بسبب عدم وجود مشاكل مع الأهلي.

وأشار ال الشيخ الى أن، رمضان صبحي لاعب مميز واضافة لاي نادي ينضم اليه، وهو يتعامل باحترافيه.