أحمد حسن يحذر من الانتحار الكروي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يرى أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن النسق الذي يسير به جدول الدوري الحالي يُعد انتحار كروي على حد وصف الصقر. وأضاف حسن من خلال برنامجه الإذاعي أن ضغط المباريات بالشكل الحالي صعب جدًا مشددًا أنه بمثابة انتحار كروي. وقال: "ما يحدث من ضغط في المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصري البورسعيدي مسألة صعبة للغاية." واختتم أن ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية مباراة كل 72 ساعة أمر غير صحيح بالمرة.

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