ميدو: الأهلي "صنع أزمة" في ملف رمضان.. وقد لا ينتقل لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو"، مدرب الزمالك ومصر للمقاصة السابق، إن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال ميدو: "كل لاعب له شخصيته الخاصة، لا يمكننا الحكم على شخص بأن تفكيره خاطئ فالكل يفكر بعقلية معينة".

وأضاف: "رمضان صبحي وجد أن عرض بيراميدز هو الأنسب له، البعض يبحث عن مستقبله بطريقته الخاصة، لا يمكننا القول أن رمضان أخطأ، ربما لم يشعر اللاعب بالراحة في مفاوضاته مع النادي الأهلي، ولا أعلم أي تفاصيل خاصة بسير المفاوضات بين الطرفين".

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وتابع: "رمضان صبحي وقع لبيراميدز، لكنه لم ينضم بشكل رسمي، وأتوقع عودته إلى تدريبات فريق هيدرسفيلد، ومن الوارد عدم انتقاله إلى بيراميدز في النهاية".

وواصل:"اتفاق رمضان مع بيراميدز لا يساوي أي شئ بدون موافقة هيدرسفيلد، ومن الوارد أن يتلقى اللاعب عروضًا أوروبية، ويلبى مطالب ناديه الانجليزي، ووقتها سيغير وجهته".

وأكمل:" أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أخطأ بشأن إعلان انتقال اللاعب لبيراميدز، كان من الوارد عودته من جديد للأهلي".

وأتم: "إعلان الأهلي انتقال رمضان إلى بيراميدز أشعل الأجواء وصنع أزمة بين لاعبي الأهلي، وشتت تركيز الجهاز الفني، كان من الممكن أن يتفادى الأهلي كل ذلك بالإعلان عن تعثر المفاوضات ورغبة اللاعب في الرحيل لوجود عروض أخرى".