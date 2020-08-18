ميدو يتحدث عن.. أزمة فايلر.. إشادة بكارتيرون.. و"رجولة" فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق عن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال ميدو: "الزمالك أفضل فنيًا من الأهلي حاليًا، الأهلي لديه مشكلة في الجناحين، في ظل رحيل رمضان صبحي وغياب كهربا للإيقاف".

وأضاف: " فايلر لازال يبحث عن جناحين مميزين، الفريق يعاني بشدة، والمدرب يسعى لتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز للاستفادة في إفريقيا، كما أن هناك أزمة أخرى في ظل عدم جاهزية مدافعين الأهلي خاصة بعد إصابة محمود متولي التي ستؤثر على الفريق في ظل الغيابات المتكررة لكل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم، ولا يوجد سوى أيمن أشرف الجاهز فنيا وبدنيا".

وتابع: "ضغط المباريات يحتاج لذكاء كبير من جانب رينيه فايلر، للتعامل مع هذه الموقف".

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وفي سياق متصل، أشاد ميدو باعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على بعض الناشئين في المباريات الماضية، وقال ميدو: "أُحيي كارتيرون على الاستعانة بلاعبين صغار، الزمالك يسير بشكل جيد ومنظم، وهناك لاعب مميز للغاية يلعب في مركز الظهير الأيسر "حاتم سكر"، وكان موجود في قائمة المباريات".

وواصل: "لابد أن ينسي الجميع فترة مانويل جوزيه، مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي، جميع الأندية كانت تعتمد على الناشئين ومنها الإسماعيلي في مطلع التسعينيات، والزمالك عندما كان يتوج بالألقاب اعتمد على أبناء النادي وهذا لا يقلل من اللاعبين القادمين من الخارج".

كما تطرق مدرب الزمالك السابق للحديث عن أداء أحمد فتحي لاعب الأهلي، وقال: "فتحي يقدم أداء رجولي، ويلعب بشكل جيد، ملتزم في تدريبات الأهلي ويقدم مستوى مميز والفريق في حاجة إليه بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "فتحي لاعب له ثقله، وسيكون أساسيا في إفريقيا".