الأهلي: فحص طبي للشيخ وجيرالدو الأربعاء لتحديد موقفهما من لقاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الثنائي أحمد الشيخ وجيرالدو لاعبا الفريق، سيخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.
وسيجري الثنائي الفحص الطبي، للتأكد من جاهزيتهما وتحديد موقفهما من مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل بدوري we المصري.
واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.
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